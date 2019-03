Benfica sem André Almeida, Pizzi e Jonas para o jogo com o Dínamo Zagreb

O Benfica viajou hoje para a Croácia, onde na quinta-feira defronta o Dínamo Zagreb, sem os futebolistas André Almeida, Pizzi e Jonas, numa lista de convocados que integrou o jovem Nuno Santos, extremo da equipa B.

Em comparação com o jogo de sábado, no estádio do FC Porto, que deixou o Benfica na liderança da I Liga, graças à vitória por 2-1, o treinador Bruno Lage prescindiu de André Almeida, Pizzi e Jonas, promovendo as entradas de Yuri Ribeiro, Krovinovic e Nuno Santos para o embate da Liga Europa.

O extremo, de 20 anos, é habitual titular na equipa B do Benfica, clube que representa desde os iniciados, apesar de nas escolinhas ter ainda representado o Boavista e o FC Porto.

Na lista de indisponíveis, devido a lesão, continuam Ebuehi, Jardel, Fejsa, Conti e Salvio.

Tal como aconteceu na eliminatória anterior da prova europeia, em que viajou para a Turquia sem Pizzi, Jonas e Grimaldo, desta vez, o treinador ‘encarnado’ repetiu dois dos ausentes, trocando de lateral, ao deixar André Almeida de fora, em vez de Grimaldo.

Nesse jogo, em Istambul, com seis jogadores da formação, o Benfica venceu na casa do Galatasaray por 2-1, para depois empatar sem golos no estádio da Luz, o que lhe valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

Na quinta-feira, os ‘encarnados’ começam a decidir a eliminatória em Zagreb, no jogo da primeira mão, com início às 17:55 (hora de Lisboa) e arbitragem do inglês Michael Oliver, recebendo o Dínamo em 14 de março, no Estádio da Luz (20:00).

Ainda hoje, o Benfica treina no Estádio Maksimir, a partir das 17:00 (horas de Lisboa), com o treinador Bruno Lage a dar a habitual conferência de imprensa a partir das 18:30.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Zlobin.

- Defesas: Ferro, Corchia, Rúben Dias, Grimaldo e Yuri Ribeiro.

- Médios: Zvikovic, Gedson, Florentino, Gabriel, Cervi, Samaris, Rafa, Nuno Santos e Krovinovic.

- Avançados: Seferovic, João Félix e Jota.