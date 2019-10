Benfica goleia Marítimo e continua só com vitórias na Liga feminina

O Benfica manteve-se hoje 100% vitorioso e sem golos sofridos na Liga feminina de futebol, ao golear fora o Marítimo por 5-0, em encontro da quinta jornada da prova.

Cloe Lacasse, aos 24 minutos, Ana Vitória, aos 49 e 59, Pauleta, aos 52, e Sílvia Rebelo, aos 55, apontaram os tentos das ‘encarnadas’, que passaram a somar 15 pontos, com 46 golos marcados e ainda nenhum sofrido.

As comandadas de Luís Andrade, que na ronda anterior tinham batido o Sporting por 3-0, na Luz, voltam a jogar no sábado, perante o Cadima, no Estádio da Tapadinha.