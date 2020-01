Benfica ‘campeão de Inverno’ três anos depois

O Benfica recuperou o título de ‘campeão de inverno’ da I Liga portuguesa de futebol, inviabilizando o ‘tri’ de Sérgio Conceição, que tinha virado à frente nas duas primeiras épocas ao comando do FC Porto.

Em 2017/18, a formação ‘azul e branca’ liderava a meio com 45 pontos, contra 43 do Sporting e 40 do Benfica, acabando por ‘roubar’ o ‘penta’ aos ‘encarnados’ e, em 2018/19, somava 43, contra 38 de ‘águias’ e 37 do Sporting de Braga.

Na época passada, a formação da Luz conseguiu, porém, recuperar na segunda volta, para somar o quinto título em seis anos, já sob o comando de Bruno Lage, que aproveitou a ‘embalagem’ e prosseguiu imperial em 2019/20.

Em 17 jogos, o Benfica somou 16 vitórias e apenas uma derrota, na recepção ao FC Porto (0-2), para um total recorde de 48 pontos, mais sete do que os ‘dragões’, que já somaram duas igualdades e dois desaires.

Desta forma, o Benfica repetiu o que conseguira na segunda época sob o comando de Rui Vitória, em 2016/17, que acabou, então, com o ‘monopólio’ de Jorge Jesus, o ‘maior’ cinco vezes seguidas, quatro pelos ‘encarnados’ (2011/12 a 2014/15) e uma pelo Sporting, na época de estreia (2015/16).

Os quatro títulos de Jesus, mais um de Vitória e outro de Lage fazem da segunda década do Século XXI a mais produtiva de sempre do clube da Luz, superando, com seis cetros invernais, os registos dos anos 60 e 80 do Século XX.

Nos anos 60, quando conquistou os seus dois títulos europeus, o Benfica virou na frente em 1960/61, 62/63, 63/64, 64/65 e 67/68 e, nos anos 80, fechou a primeira volta no comando em 1980/81, 82/83, 83/84, 85/86 e 88/89.

A melhor década de sempre sucede, precisamente, à pior, já que, entre a última década do século passado e a primeira do corrente, apenas em 1993/94 as ‘águias’ tinham arrancado na frente para a segunda volta do campeonato.

Virar em primeira não significa vencer, mas isso aconteceu na grande maioria das vezes: nas 28 ocasiões em que acabou a primeira volta na frente, conquistou o cetro em 21 (75,0 por cento) -- seis ‘fugiram’ para o FC Porto e um para o Belenenses.

Desde que os triunfos valem três pontos (1995/96), o Benfica vira apenas pela terceira vez com mais do que dois pontos de avanço sobre o segundo colocado, sendo que, nas anteriores (2014/15 e 2016/17), sagrou-se campeão.

<PRE>

- Os 29 títulos de campeão de inverno do Benfica:

Época J V E D GOLOS P (diferença para o 2.º) Campeão

2019/20 17 16 0 1 42-6 48 +7 FC Porto ?

2016/17 17 13 3 1 37-11 42 +4 FC Porto Benfica

2014/15 17 15 1 1 41-7 46 +6 FC Porto Benfica

2013/14 15 11 3 1 29-12 36 +2 Sporting Benfica

2012/13 15 12 3 0 39-11 39 = FC Porto FC Porto

2011/12 15 12 3 0 38-12 39 +2 FC Porto FC Porto

1993/94 17 12 4 1 39-17 28 +3 Sporting Benfica

1988/89 19 12 6 1 28-8 30 +2 FC Porto Benfica

1985/86 15 11 2 2 31-6 24 +1 Sporting FC Porto

1983/84 15 14 1 0 40-7 29 +3 FC Porto Benfica

1982/83 15 13 1 1 38-7 27 +4 FC Porto Benfica

1980/81 15 12 2 1 34-6 26 +3 FC Porto Benfica

1978/79 15 12 0 3 37-10 24 +1 FC Porto FC Porto

1977/78 15 11 4 0 31-6 26 +2 FC Porto FC Porto

1972/73 15 15 0 0 49-5 30 +8 Belenenses Benfica

1971/72 13 13 2 0 45-8 28 +5 Vitória de Setúbal Benfica

1967/68 13 9 3 1 29-11 21 = Sporting Benfica

1964/65 13 10 3 0 50-7 23 +4 Académica Benfica

1963/64 13 10 2 1 38-13 22 +2 FC Porto Benfica

1962/63 13 11 1 1 38-13 23 +1 FC Porto Benfica

1960/61 13 12 1 0 40-9 25 +4 Sporting Benfica

1958/59 13 9 4 0 41-8 22 +3 Belenenses FC Porto

1956/57 13 9 4 0 31-12 22 +2 FC Porto Benfica

1954/55 13 10 0 3 31-10 20 +1 Sporting de Braga Benfica

1949/50 13 11 1 1 46-11 23 +2 Sporting Benfica

1945/46 11 7 3 1 37-18 17 = Sporting Belenenses

1944/45 9 7 1 1 39-15 15 +3 FC Porto Benfica

1936/37 7 6 0 1 26-8 12 +2 Sporting Benfica

1935/36 7 5 1 1 28-15 11 = Sporting Benfica

</PRE>

Nota: Até 1994/95, as vitórias valiam apenas dois pontos.