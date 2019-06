As madeirenses e internacionais, Beatriz Sousa e Jéssica Ferreira estão particular destaque neste final de temporada em França onde alinharam na III Divisão, ao serviço do Handball Clemont Auvergne Métropole 63. Esta formação conseguiu ingressar na próxima temporada na II Divisão gaulesa e muito por culpa do desempenho das madeirenses. Nesta equipa alinhou também a portuguesa Cristiana Morgado que esteve ao serviço do Madeira SAD