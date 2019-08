Baía do Funchal acolhe ‘Primeiras Pagaiadas’ do Festival Náutico 2019 no sábado

Integrado no Programa do Festival Náutico 2019, decorrerão no próximo sábado, dia 17 de Agosto, pelas 10 horas, na Baía do Funchal, as ‘Primeiras Pagaiadas’.

Este evento desportivo, organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF), destinado aos escalões Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes (masculinos e femininos).

As ‘Primeiras Pagaiadas’ contarão com cerca de duas dezenas canoístas, oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Clube Naval do Seixal.

Tratando-se de uma competição em circuito, os canoístas terão que percorrer uma distância de 2000 metros para todas as categorias.

De referir que as’Primeiras Pagaiadas’ destinam-se a atletas federados pela primeira vez na Federação Portuguesa de Canoagem neste corrente ano.

Os Campeões Regionais das ‘Pagaiadas’ irão representar a Região Autónoma da Madeira na Final Nacional das primeiras pagaiadas, a decorrer nos dias 14 e 15 de Setembro, em Gemeses.