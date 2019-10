Associação Académica procura voltar às competições nacionais

O presidente da direcção da Associação Académica da Universidade da Madeira, Carlos Abreu, integra os órgãos sociais da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) para o mandato 2019-2021 e vai estar presente hoje na Tribuna de Honra do Estádio Nacional, no Jamor, em Lisboa, para a tomada de posse, agendada para as 18 horas. O novo presidente da FADU, responsável pela organização do desporto universitário, é André Reis, estudante no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, eleito a 12 de Setembro passado.

O objectivo da FADU é dinamizar, incentivar e organizar o desporto nas universidades e politécnicos, tendo chegado a estar, segundo o presidente cessante, representada com mais de 8.000 praticantes, uma centena de clubes a competir em 40 modalidades. A FADU esteve praticamente em todo o país, menos no distrito de Portalegre e na Região Autónoma dos Açores, mas as dificuldades dos últimos anos, levou a que recuasse. “Fruto dos constrangimentos da insularidade e da constante falta de apoio das entidades nacionais que tutelam o desporto universitário, os estudantes da Madeira deixaram de ter participação e de, inclusive, poder revalidar títulos conquistados em diversas modalidades em campeonatos nacionais e internacionais”, lamenta a AAUMa, sendo um exemplo dos que deixaram de estar presentes. Até agora.

Com a entrada de Carlos Abreu na direcção, um dos objectivos é colocar novamente, a Madeira no palco do desporto universitário português.

Carlos Abreu toma hoje posse como Secretário do Conselho Fiscal.