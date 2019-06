Albuquerque recebeu campeãs nacionais do clube Desportivo Escola Francisco Franco

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu hoje, 27 de Junho, na Quinta Vigia, a equipa feminina de sub-14 do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, que se sagrou campeã nacional no passado dia 16 de Junho.

Apenas parte da equipa marcou presença no encontro, já que cinco das atletas estão em trabalhos da selecção nacional. No encontro participaram também os pais das jovens, bem como o treinador principal, Paulo Freitas, e a treinadora adjunta, Kelly Freitas.

Estiveram também na cerimónia que pretendeu homenagear as jovens campeãs, o coordenador e director Técnico da modalidade de Basquetebol no clube, Joaquim Pereira, bem como o presidente do clube, Fernando Alves, e o presidente da direcção executiva da Escola Secundária Francisco Franco, António Pires.

Na oportunidade, os responsáveis pelo clube fizeram questão de enaltecer o apoio do Governo Regional, bem como o facto de ter sido a única entidade a mostrar interesse em homenagear as atletas.