Adiada para 28 de Fevereiro leitura do acórdão do processo ‘Jogo Duplo’

O Tribunal Central Criminal de Lisboa adiou hoje para 28 de Fevereiro a leitura do acórdão dos 27 arguidos do processo denominado de ‘Jogo Duplo’, relacionado com viciação de resultados no futebol profissional português.

A leitura do acórdão do julgamento, que se iniciou em 22 de Fevereiro de 2018, estava prevista para as 14 horas de hoje, mas foi adiada para as 14 horas de 28 de Fevereiro, devido à alteração não substancial de factos promovida pelo colectivo de juízes.

“Há alguns factos, vários, inúmeros factos que poderão, face à prova produzida em julgamento, à prova que consta do processo, à prova documental, às escutas, ser susceptíveis de eventual redacção diferente relativamente àquela que consta da [despacho] pronúncia”, explicou o presidente do colectivo de juízes Luís Ribeiro.

Após comunicadas estas alterações não substanciais de factos que constam do despacho de pronúncia, que remete para a acusação do Ministério Público, os advogados da grande maioria dos arguidos não prescindiram de prazo para se pronunciarem, razão pela qual a leitura do acórdão foi adiada.

Nelson Sousa, advogado de Carlos Silva, conhecido como ‘Aranha’ e elemento da claque SuperDragões, e de Gustavo Oliveira, empresário de futebol, considerados pela acusação como os principais arguidos no processo, pediu “prazo não inferior a 30 dias”.

O juiz presidente considerou, contudo, o prazo de 30 dias “manifestamente exagerado”, tendo dado dez dias para que as defesas dos arguidos apresentem as respectivas posições.