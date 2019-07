Abel Xavier deixa comando técnico da selecção moçambicana de futebol

O treinador Abel Xavier vai deixar o comando da selecção moçambicana de futebol, ao acordar a não renovação do contrato com a federação daquele país africano, anunciou hoje o antigo internacional português.

“Esta manhã estive reunido com a Federação Moçambicana de Futebol e foi decidido desta forma”, escreveu Abel Xavier na sua conta oficial no Facebook, remetendo mais detalhes para terça-feira, numa comunicação pública.

Abel Xavier, que assumiu o comando técnico dos ‘mambas’ por objectivos em 2016, sai do cargo após falhar a qualificação para as últimas duas edições da Taça das Nações Africanas (CAN).

Nascido em Nampula, província do norte de Moçambique, em 1972, Abel Xavier iniciou a carreira de futebolista profissional no Estrela da Amadora, tendo posteriormente jogado no Benfica e representado por 20 vezes a selecção portuguesa.

O antigo jogador alinhou também nos ingleses do Liverpool e nos turcos do Galatasaray, tendo tido passagens pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, ao lado de David Beckham.

A carreira de Abel Xavier como treinador começou em 2013, quando assumiu a liderança do Olhanense.