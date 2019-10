5.ª Clássica do Caminho dos Pretos na estrada a 2 de Novembro

No próximo sábado dia 2 de Novembro, o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira leva a efeito a última prova do Troféu Madeira Classic Challeng - Savoy 2019, através da 5.ª Clássica do Caminho dos Pretos, prova de regularidade clássica realizada entre a zona de S. João Latrão e o Terreiro da Luta, numa extensão de 6,950 km.

Com duas passagens para cada lado do percurso, a prova tem início às 17 horas, no sentido Palheiro Ferreiro / Terreiro da Luta, finalizando cerca das 20h30.

A lista de inscritos é composta por 28 viaturas construídas entre os anos de 1960 e 1990.

O encerramento da estrada está previsto para as 16 horas.