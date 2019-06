300 reuniram-se para celebrar triunfos do Clube Desportivo Barreirense

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, esteve presente, este sábado, no convívio dos campeões do Clube Desportivo Barreirense. A iniciativa do popular clube de São Martinho reuniu cerca de 300 pessoas, entre atletas, técnicos e encarregados de educação, para celebrar os triunfos na época que agora finda.

O governante, que tutela a área do Desporto, felicitou a direcção do clube pelo “trabalho excepcional que tem desenvolvido”. “O Barreirense é um dos clubes que interpreta muito bem a política desportiva do Governo Regional, ou seja, preocupa-se com a formação, mas tem também preocupações cívicas e sociais”, sublinhou, considerando o Barreirense um exemplo a seguir.

Além disso, afirmou que “as instituições desportivas devem ter também esta responsabilidade de tentar responder de forma global à comunidade que servem”, referindo que “os resultados desportivos são importantes”, mas devem “assentar no princípio da formação” das crianças e dos jovens.

Tendo isto em conta, Jorge Carvalho afirmou que o Barreirense tem sido, nesse aspecto, “um exemplo tanto para os restantes clubes do Funchal como da Região”, dizendo que podem sempre contar “com o apoio do Governo Regional”.

Já Luís Filipe Santos, presidente da direcção do CD Barreirense, relevou que o projecto social levado a cabo no Bairro da Nazaré, sob o slogan ‘Um bairro, um clube, uma família’, reúne 78 crianças com idades entre os 4 e os 13 anos, sendo “possível graças ao destacamento de um professor, por parte da Secretaria Regional de Educação”. Na oportunidade anunciou que, na próxima época, será disponibilizado aos atletas apoio pedagógico. “Somos diferentes e queremos ser um clube diferentes”, rematou.