Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal resgata tripulante de navio ao largo do Porto Santo

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, em coordenação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a Força Aérea Portuguesa e o Serviço Regional de Protecção Civil, coordenou entre o final do dia de ontem e o início do dia de hoje (2 e e3 de Dezembro), uma operação de resgate médico a um tripulante que seguia a bordo do navio M/V Marco Polo, navegar a cerca de 120 milhas a nordeste do Porto Santo.

O tripulante que seguia a bordo do navio com bandeiras das Bahamas era um indivíduo de 80 anos, do sexo masculino e nacionalidade britânica.

O paciente, retirado via um helicóptero do Destacamento Aéreo da Madeira da FAC, foi trasbnportado para o Hospital Nélio Mendonça, no Funchal.