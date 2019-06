Sinalização ‘perigosa’ após curva apertada no Caminho das Virtudes

Há várias semanas que persiste o estreitamento da faixa de rodagem junto de um prédio devoluto situado na zona de curva e contracurva existente no final do troço do Caminho das Virtudes - abaixo da Levada dos Barreiros -, antes do entroncamento com a Rua das Maravilhas. Pese embora o troço em causa seja de sentido único, o ‘estrangulamento’ da via “imediatamente após uma curva apertada” não deixa de ser “uma situação de perigo para o trânsito”, denuncia quem é utente habitual daquela via de muita circulação viária. A situação de potencial risco para os automobilistas é ainda mais ‘evidente’ no período nocturno, já que a zona suprimida encontra-se apenas ‘sinalizada’ por vigas com uma rede já quase destruída (como documenta a foto do local).

Uma situação a merecer a devida atenção (correcção) por parte das autoridades competentes.