Operação rodoviária levou à apreensão de 31 artigos contrafeitos no Funchal

A Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial do Funchal, apreendeu 31 peças de roupa contrafeitas, na passada sexta-feira, no Funchal.

De acordo com a informação da GNR, foi no âmbito de uma operação rodoviária, direccionada para a fiscalização de mercadorias contrafeitas, que os militares detectaram os artigos, avaliados em 930 euros, numa viatura, tendo também sido identificada a proprietária, de 31 anos.

“A mercadoria ostentava marcas registadas e, após analisadas as peças, verificou-se que apresentavam falhas de fabrico, pouca qualidade do material e baixo de preço de venda, quando comparados com o vestuário da marca original”, refere a GNR.

Foi elaborado um auto de notícia pelo crime de contrafação, imitação e uso ilegal da marca e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira – Instância do Funchal.