Uma mulher na casa dos 70 anos sofreu hoje uma queda quando se encontrava num terreno agrícola, no Caminho do Lombo, no Monte, e acabou por falecer.

A idosa entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu no local. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram presentes mas não conseguiram reverter a situação.