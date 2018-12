Um jovem motociclista despistou-se esta manhã na Estrada de São João, sofrendo diversas escoriações e muitas queixas de dores num dos membros inferiores.

Pouco passava das 10 da manhã quando o indivíduo e único ocupante da motorizada, um homem de 25 anos, terá perdido o controlo do veículo de duas rodas devido a óleo na estrada, acabando por se estatelar. Pouco depois era socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado ao banco de urgências do Hospital Central do Funchal.