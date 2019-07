Morte de jovem em acidente de viação ensombra domingo

Um jovem com cerca de 20 anos faleceu ao início da noite deste domingo, após ter ficado encarcerado na viatura em que seguia, resultante de um choque frontal com outro veículo na estrada regional 101, entre o Seixal e a Ribeira da Janela.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz quando as equipas de socorro chegaram ao local do sinistro, o jovem já não apresentava sinais de vida, aparentando ter tido morte imediata na sequência do choque.

Também não aparentava haver sinais de travagem brusca, nomeadamente no sentido Seixal-Porto Moniz em que seguia a vítima. A outra viatura, um todo-o-terreno (jipe) conduzido também por um jovem, ficou com alguns danos, embora esta vítima tenha apenas sido encaminhada para o hospital para observação a dores no peito.

Para o local, além dos populares e ocupantes de outros veículos que passavam no local, acudiram os bombeiros com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento, a PSP e a EMIR. O alerta foi dado pelas 19h41.