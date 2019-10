Um despiste de mota trocou esta manhã as voltas a um jovem de 22 anos, que acabou por ficar ferido e ser encaminhado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O condutor perdeu o controle do motociclo no cruzamento entre a Rua Conde Carvalhal e o Caminho do Palheiro Ferreiro por volta das 8h20, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O jovem estava consciente, queixava-se de dores nos membros inferiores.