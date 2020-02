O incêndio que deflagrou, esta manhã, no sítio da Trompica, ma Ribeira Brava, já foi dado como extinto.

No entanto, permanece activo o incêndio no Pico Ferreiro, na Tabua, Ribeira Brava. No local estão duas viaturas dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, bem como operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.