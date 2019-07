Incêndio em colchão, esta noite na Nazaré, mobilizou Sapadores do Funchal

Cinco elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, foram chamados esta noite, para combater um incêndio num colchão e num armário, na zona da Nazaré. O alerta foi dado às 4h50 como sendo um incêndio em mato, tendo a corporação saído para o local com uma viatura de incêndio florestal e cinco elementos. Ao chegarem ao local, aperceberam-se de um incêndio, não em mato, mas no túnel de acesso aos jardins de um bloco de apartamentos, onde ardia um colchão e um armário.