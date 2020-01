Homem detido no Funchal com droga, armas e 10 mil euros em dinheiro

Um homem foi detido no final da manhã de segunda-feira no Jardim Municipal do Funchal, na posse de droga, armas e ainda de uma apreciável quantia em dinheiro no valor de aproximadamente 10 mil euros.

Segundo apurou o DIÁRIO, o homem, de 42 anos, referenciado pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, foi surpreendido pela rápida abordagem de uma equipa de agentes da Polícia de Segurança Pública, eventualmente no decurso de uma operação de investigação e combate ao tráfico de drogas na cidade do Funchal.

O suspeito foi alvo de uma revista sumária que resultou na apreensão uma pistola de ar comprimido, duas armas brancas, uma pequena porção de haxixe e uma notável quantia de dinheiro - perto de 10 mil euros - valor presumivelmente resultante do tráfico de droga.

O indivíduo foi algemado e conduzido sob detenção para a Esquadra de Investigação Criminal da PSP do Funchal onde foi constituído arguido. Deverá ser presente a tribunal para responder por crimes como tráfico de estupefacientes, posse de armas proibidas e, eventualmente, outros ilícitos pendentes.