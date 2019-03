A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, identificou e deteve um homem de 32 anos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a PJ informou que a detenção ocorreu em flagrante delito, na cidade do Funchal, em virtude do individuo se encontrar na posse de cocaína suficiente para cerca de 7.750 doses individuais.