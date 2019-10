Homem de 70 anos morre enquanto conduzia ao lado da mulher no Funchal

Um homem de 70 anos faleceu este domingo, pelas 19 horas, enquanto conduzia, ao lado da mulher, na Boa Nova (Funchal).

Segundo fonte oficial, o septuagenário conduzia o automóvel na Estrada da Boa Nova, em direcção ao Funchal (sentido descendente), quando se sentiu mal e entrou em paragem cardiorrespiratória. A vítima acabou por perder o controlo da viatura, embateu numa parede e morreu.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com dois elementos, e a EMIR ainda foram chamados ao local, mas as manobras de reanimação ao homem acabaram por se tornar infrutíferas e o óbito foi declarado na zona do sinistro. Apesar do falecimento do marido e do embate do automóvel na parede, a mulher encontra-se estável e não foi necessário o seu encaminhamento para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.