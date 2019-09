Fogo extinto pelos bombeiros no centro do Funchal. Veja o vídeo

O fogo que deflagrou há pouco, na Rua do Ribeirinho, no centro do Funchal, já foi extinto pelos bombeiros. Segundo foi possível apurar, tratou-se de uma fogueira num espaço que se encontra em obras, acima do Anadia Shopping. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses permanecem no local.

Entretanto, os Bombeiros Sapadores do Funchal, que foram para o local com três viaturas (um veículo urbano de combate a incêndios, uma ambulância e um auto-comando) já desmobilizaram. O envio das duas corporações para o local deveu-se à localização do fogo - num centro histórico - havendo necessidade de se controlarem prontamente as chamas.

No local gerou-se grande aparato e a PSP está a controlar o trânsito, que chegou a dificultar a chegada dos bombeiros.