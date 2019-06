Os Bombeiros Sapadores do Funchal combateram, esta tarde, um fogo que deflagrou numa zona de mato, no Funchal.

As chamas consumiram matagal no Caminho do Amparo, junto à Capela e foram extintas por seis operacionais que recorreram a um veículo pesado de combate a incêndios.

O alerta surgiu pelas 13h10 e uma hora mais tarde já estavam de regresso ao quartel.