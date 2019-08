Dois feridos em colisão em Santa Rita

Um acidente automóvel em Santa Rita, freguesia de São Martinho, Funchal, resultou em dois feridos. As vítimas, dois jovens adultos com idades entre os 20 a 25 anos, foram encaminhados em duas ambulâncias para as urgências do Hospital Central do Funchal.

A vítima do sexo feminino acabou por ficar mais maltratada na sequência da colisão, com ferimentos nos membros superiores e inferiores, razão pela qual teve de ser imobilizada antes de ser transportada para o hospital. A outra vítima, um homem, apresentava suspeita de fractura do nariz.