A colisão entre uma moto e um carro provocou um ferido ligeiro, esta manhã, na Estrada de São João, no Funchal.

Pelas 07h54, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados a socorrer o motociclista, um jovem de 17 anos, que se queixava de dores no tornozelo e na perna esquerda fruto do embate.

O sinistrado foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.