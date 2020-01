Cães bebés envenenados em Gaula

Depois de ter perdido o seu golden retriever por envenenamento, há cerca de cinco meses, Cátia Fernandes, residente em Gaula de cima, voltou a ficar sem os seus dois cães bebés pelo mesmo motivo.

Segundo a moradora, tudo aconteceu no passado domingo, em pleno dia. A proprietária dos cães disse que saiu de casa por volta da 1 hora e que, quando regressou, por volta das 17 horas, encontrou o macho morto junto à sua alcofa, no quintal, e a fêmea na cama onde costumava dormir juntamente com o irmão que morreu e com outro cão de raça que escapou à morte.

Disse também que encontrou um bocado de frango no chão, que acredita ter sido colocado ali com veneno.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência e os bombeiros foram recolher os animais para depois serem apuradas as causas da morte.

Cátia Fernandes lamenta que a justiça tenha mão branda nestes casos pois “já o primeiro caso foi arquivado por falta de provas”.

“Adoptamos os animais, tratamos devidamente, seguimos a lei e vacinamos e chipamos, caso contrário levamos com coimas por não seguir o que a lei ‘dita’...e agora???? O que fazer nesta situação??? Nada porque vivemos numa sociedade completamente desestruturada, referiu, admitindo estar desolada com a situação pois os animais já faziam parte da sua família.