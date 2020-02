Bombeiros de Machico e Sapadores do Funchal reforçam combate às chamas na Ponta do Pargo

Uma viatura de combate a incêndios dos Bombeiros Municipais de Machico com três operacionais, está a caminho da Ponta do Pargo para auxiliar no combate às chamas. Também os Bombeiros Sapadores do Funchal já se encontram a combater as chamas nessa localidade.

De recordar que o incêndio nessa freguesia da Calheta está a lavrar desde a madrugada de segunda-feira. Com a chegada do veículo de Machico, sobe para seis o número de corporações no local. Bombeiros Voluntários da Calheta, Voluntários Madeirenses, Voluntários de Câmara de Lobos e Voluntários de São Vicente e Porto Moniz já estão no teatro de operações. Os Sapadores do Funchal foram para o local pelas 13h40.

O vento forte continua a não dar tréguas ao bombeiros, fazendo com que as chamas se aproximem do centro da Ponta do Pargo.