Bombeiros auxiliaram turista que ficou ferido no Caldeirão do Inferno

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram accionados, pelas 13 horas deste domingo, devido à necessidade de socorrer um turista, que tinha ficado ferido aquando do percurso do Caldeirão do Inferno.

No total, 10 operacionais seguiram para o local mas, quando percorriam esse trilho, encontraram o homem ferido na cabeça que, entretanto tinha decidido completar o percurso. A falta de rede móvel nessa zona impediu que fosse comunicada a desmobilização dos meios.

De qualquer forma, foram prestados os primeiros-socorros à vítima, que não precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde.