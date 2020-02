Avião que tinha divergido para o Porto Santo já aterrou na Madeira

O avião da British Airways, proveniente de Londres, que tinha divergido para o Porto Santo devido às fracas condições de visibilidade e vento na Madeira, já aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

De recordar que o voo BA2780, que deveria ter aterrado pelas 13h45 na Madeira, acabou por seguir rumo à ilha dourada, onde aterrou pelas 14h31, após várias voltas e tentativas de aproximação à pista madeirense.

Com as melhorias do estado de tempo, vários outros aviões aterraram na Madeira e o avião da British Airways, entretanto, chegou ao destino final pelas 16h24.