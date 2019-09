O assalto a uma moradia devoluta, situada na Rua do Jasmineiro, freguesia de São Pedro, em frente ao Casino da Madeira, gerou um aparato policial na tarde desta quarta-feira.

Para o local foram accionados meios da PSP, entre os quais, uma viatura com uma brigada da equipa de Intervenção Rápida, que estiveram no local a averiguar a existência de algum intruso no quintal da habitação.

Desconhece-se, para já, se foram subtraídos bens do interior da moradia. O caso está sob investigação.