‘Urban Free Style’ no Porto Santo

O Moto Clube do Funchal e o Clube de Motards do Porto Santo realizam, este sábado, no Porto de Abrigo, a primeira prova de ‘Urban Free Style’.

A prova começa às 14 horas e terminará por volta das 18 horas. O presidente do Moto Clube da Madeira, Diego Henriques, disse ao DIÁRIO que “temos aqui um óptimo espaço com uma vista maravilhosa sobre o mar”. “Isso é fantástico”, realçou.

Diego Henriques afirmou que esta prova tem “um bom número de pilotos, com sete concorrentes para começar este campeonato, tendo havido um aumento em relação ao ano passado”. Por outro lado adiantou que leva muitos aficcionados, cerca de 200 pessoas para ver esta prova no Porto Santo.

O presidente do Moto Clube da Madeira referiu, por último, que “se tudo correr bem vamos manter e continuar, porque temos já um plano para este ano e se este plano decorrer bem voltamos para ano que vem para uma nova carga de ‘Urban Free Style’”.