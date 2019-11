Saiba como tirar a selfie perfeita nesta Hora da Boa Vida

Se é amante de selfies, também conhecidas como fotografias de auto-retrato, muito frequentes nas redes sociais, há coisas que deve ter em conta para que no final, a fotografia seja do seu agrado.

A Wiko, empresa europeia de smartphones, apresenta quatro dicas infalíveis para captar as imagens perfeitas.

Procurar o melhor ângulo

O enquadramento importa e, na maioria das vezes, faz toda a diferença. É preciso tirar as selfies num ângulo ligeiramente inclinado, de cima para baixo, para evitar, por exemplo, o duplo queixo. Tem como referência colocar a base do smartphone na linha dos olhos, pois desta forma é possível apanhar o fundo pretendido, ao contrário do que aconteceria se estivesse muito alto, em que só se veria o chão.

Escolher bem o local

O fundo da selfie deve reflectir bem o momento e a mensagem a partilhar, por isso não é preciso pressa em escolher. Além disso, é necessário ter em atenção a existência de sombras na cara: ou fica toda à sombra, ou fica toda ao sol – mas atenção! A sobre-exposição à luz directa do sol pode obrigar a expressões como testas franzidas ou olhos semicerrados, o que deve ser evitado a todo o custo.

Sorrir

Pode parecer óbvio, mas quantas selfies há de pessoas que parecem demasiado sérias ou carrancudas? Um sorriso vai tornar a imagem mais atraente, além de que realçará a simpatia e transportará esse sentimento para quem vê a fotografia – as hipóteses de fidelização tornam-se muito maiores.

Evitar selfies básicas

Aquela fotografia da pessoa a olhar para a câmara, quieta, a sorrir, já não é novidade. Porque não optar por um registo mais ousado? A mexer no cabelo, a beber a bebida preferida, a ler um livro ou até a comer. O limite está na imaginação, mas sempre dentro dos parâmetros de segurança.