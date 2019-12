Dolores Aveiro celebra hoje 65 anos e contará com a presença de Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, celebra hoje 65 anos de vida. A matriarca do Clã Aveiro assinala mais um aniversário e, ao contrário do que aconteceu no Natal, contará hoje com a presença de Ronaldo que chega à Madeira esta tarde para assinalar o aniversário da mãe e celebrar o Réveillon.

Recorde-se que Dolores Aveiro é hoje um fenómeno de popularidade sendo a portuguesa com mais seguidores nas redes sociais, nomeadamente, no Instagram.