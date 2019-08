Conheça as propostas do roteiro desta quinta-feira, 29 de Agosto

Festa do Vinho

A Festa do Vinho arranca esta quinta-feira a ‘todo o gás’. Na Placa Central da Avenida Arriaga, são inaugurados os espaços expositivos, que de venda de Artesanato (da responsabilidade do IVBAM), quer do Vinho Madeira.

Às 18h30 há dinamização de palestras e conversas sobre Vinhos Madeira, enquanto se inicia a animação de rua. Entre as 14 e as 21 horas há ‘Mercadinho do Vinho’ ao longo desta artéria e haverá igualmente animação musical por intermédio dos Grupos Folclóricos da Casa do Povo da Ribeira Brava e de Machico, e ainda concertos das bandas Blue Oak e Trio Décio Abreu. Abre também o ‘Madeira Wine Lounge’ na Praça do Povo, com espaços de restauração e lazer, entre as 18 horas e a meia-noite.

Arraial da Ponta Delgada

Começa a animação nocturna alusiva ao Arraial do Bom Jesus, na Ponta Delgada. O anfiteatro musical são as sempre concorridas piscinas da freguesia que vão contar com a presença do DJ Jay Williams. Noutro palco haverá Electroband e ainda do cantor Pedro Garcia.

Cinema

Estreiam esta quinta-feira nos cinemas da Madeira um total de quatro películas. ’47 metros: Medo Profundo’, ‘Planeta Willy’, ‘O Falcão Manteiga de Amendoim’ e ‘A Vida de um Campeão’ serão os filmes projectados nas telas, esta semana, no Madeira Shopping e no Fórum Madeira.

Outras propostas de animação

- ‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias, Vítor Anjo e Paulo Gouveia.

- Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia do Casino da Madeira.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, abre portas e apresenta um KJ convidado, na ocasião Carlos Gomes. O destaque gastronómico vai para as sardinhas do Algarve.

- ‘B2B – Brother to Brother’ no Meilá Madeira Mare Resort a partir das 20h30. A entrada é livre.