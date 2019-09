Ana Guiomar de férias na Madeira, com muitas lapas à mistura

A actriz Ana Guiomar comemorou o seu 31.º aniversário, no passado dia 26 de Agosto, e como ‘prenda’ resolver fazer umas pequenas férias na Madeira, na companhia do irmão.

A actriz, que foi recentemente capa da revista GQ Portugal, tem documentado a ‘escapadinha’ através das redes sociais, onde já partilhou diversas fotos em algumas das mais emblemáticas paisagens da ilha, como a Ponta de São Lourenço, o miradouro do Cabo Girão, as piscinas naturais do Porto Moniz ou o Pico Ruivo.

“Apaixonada por este lugar”, “nas nuvens” ou “já não me lembrava como isto é bonito”, são algumas das palavras da actriz para descrever a Madeira. Ana Guiomar não esconde ainda a paixão pelas lapas: “por aqui continua tudo bem! Lapas, lapas, lapas!”, escreve.

Além dos passeios e das iguarias locais a actriz aproveita para fazer fotossíntese na piscina do hotel. Com efeito, primeiros dias, a Ana desfrutou de uma estadia no Vila Porto Mare e depois no The Cliff Bay, duas unidades hoteleiras do grupo madeirense Portobay.