Zé Pedro, guitarrista dos ‘Xutos & Pontapés’, morreu há um ano vítima de doença prolongada. O fundador da banda de rock portuguesa tinha 61 anos e morreu em casa, em Lisboa.

O artista estava doente há vários meses, mas a situação foi sempre mantida de forma discreta pelo grupo. O último concerto do guitarrista com os ‘Xutos’ foi no Coliseu de Lisboa no inicio do mês de Novembro, onde foi recebido com carinho pelos fãs.