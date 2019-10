Workshop e concerto-performance enriquecem 16.º MadeiraDig

Um workshop de escuta profunda (Deep Listening) é uma das novidades do MadeiraDig 2019, este ano como já noticiado pela primeira vez num formato mais alargado. A 16.ª edição começa no dia 29 de Novembro e prolonga-se até ao dia 8 de Dezembro com actividades no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o palco principal, na Estalagem da Ponta do Sol, e também na Capela de São Sebastião, localizada na mesma vila, em estreia a integrar o circuito com um concerto-performance.

O concerto-performance chama-se ‘Visivo-Percussivo’, junta dois mestres nas suas artes: Jorge Maggiore, professor e percussionista, em dupla com Carlos Valente, professor universitário e artista visual. A ideia central é criar uma ‘conversa visual e sonora’ em ambiente acústico, analógico e, pontualmente, digital, refere a organização do MadeiraDig. “Espera-se um diálogo feito de cores, formas e efeitos videográficos em vários tons, níveis, ritmos e dinâmicas, encontrando e desencontrando pratos, tambores e pedais. A performance é constituída por um músico percussionista, um videasta e respectivos instrumentos, um espaço audiovisual e um tempo presente, feito da experiência viva e orgânica da manipulação imagética e sonora, onde o acaso será privilegiado, assim como a interacção e proximidade com o público”.

Sobre o workshop integrado este ano no festival internacional de música electrónica e artes digitas é promovido por outro madeirense, João de Nóbrega Pupo. Este músico e compositor actualmente a desenvolver a carreira em Barcelona vai procurar juntos dos participantes reeducar a forma de percepcionar a realidade, usando um conjunto de exercícios de audição criados pela pioneira da música experimental Pauline Oliveros. O objectivo é privilegiar o som em detrimento da imagem. Esta formação, programada para o dia 6 de Dezembro pelas 16 horas na Estalagem da Ponta do Sol termina com uma caminhada, designada de ‘sound walk’, de modo a colocar em prática os conhecimentos transmitidos.

O concert-performance e o workshop são gratuitos e abertos ao público em geral, mas a formação implica uma inscrição. Além desta, como já noticiado, o MadeiraDig promove uma outra formação sobre práticas de improvisação com o guitarrista Manuel Mota, mas esta para voltada para instrumentistas e vocalistas com ou sem formação musical ou experiência na área. Será nos dias 3 e 4 de Dezembro, entre as 15h e as 16h no Centro Cultural John Dos Passos.

Está será a maior edição de sempre do MadeiraDig, estão previstos doze concertos no palco principal, para além das várias iniciativas e actuações promovidas nos palcos secundários. Os bilhetes serão colocados à venda a partir do dia 1 de Novembro. Têm um custo de 20 euros diário, ou 95 o passe completo, valores que descem para 16 euros e 76 euros respectivamente, no caso de maiores de 65, estudantes ou jovens até aos 21 anos.