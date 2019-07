Workshop de desenho este sábado no Teatro Municipal Baltazar Dias

No próximo dia 13 de Julho, pelas 11 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o primeiro de dois workshops dedicados à ilustração.

Intitulado ‘Que animais esquisitos são esses?’, o workshop está associado à exposição do artista Pascalqb que está patente no Salão Nobre do Baltazar Dias, até ao próximo dia 31 de Julho.

Esta oficina pretende recorrer à técnica ‘cadavre-exquis’ e ciar um desenho colectivo. O trabalho é sempre feito sobre papel dobrado, sem que nenhum dos intervenientes saiba o que os outros fizeram, aproveitando apenas traços (pistas) deixado sobre as dobras do papel, gerando um interessante jogo gráfico. Esta técnica é adoptada para provocar a livre associação de imagens fora do contexto habitual.

Os workshops são de entrada gratuita, mediante inscrição prévia, para o e-mail [email protected], tendo um limite máximo de 10 pessoas por sessão. A próxima oficina decorre no dia 20 de Julho, pelas 11 horas.