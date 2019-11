‘Vernissage’ de homenagem a Salomé Moniz na Marca de Água

Amanhã, dia 7 de Novembro, pelas 18h30 decorrerá uma ‘vernissage’ de homenagem à pintora madeirense Salomé Moniz, autodidata, na qual estarão patentes algumas obras de pintura, resultando numa mostra intitulada ‘Da cor à forma’.

Salomé Moniz nasceu em São Vicente em 1928 e veio viver para o Funchal, desde muito cedo. No seio de uma família numerosa, teve uma infância repleta de alegrias e brincadeiras, mas sempre com uma grande ambição de criar e expandir conhecimentos nas áreas do desenho.

Aventureira e sempre com uma grande vontade de vencer estudou no Funchal, onde concluiu o Curso de Desenho Técnico, tendo desenvolvido a sua actividade profissional na Câmara Municipal do Funchal, enquanto desenhadora, com uma carreira de largos anos, até ao final da década de oitenta.

Nos tempos vagos interessou-se pela expressão plástica debruçando-se sobre a azulejaria e sobre a modelação tendo frequentado o Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira.

Integrou várias exposições, nomeadamente no Museu Etnográfico da Ribeira Brava, no Núcleo Museológico Universo de Memórias de João Carlos Abreu, na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, no Centro Cultural de Santana, e no Museu da Electricidade.

Sempre aberta a novas técnicas continua a pintar e criar diariamente sendo esta a sua ‘porta aberta’ aos desafios da idade.