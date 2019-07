Veja o vídeo do desfile de moda inserido nas Noites de São Roque 2019

Três estilistas madeirenses deram, ontem à noite, um colorido especial às Noites de São Roque que se realizam no miradouro desta freguesia, no Funchal. A veterana Lúcia Sousa e os jovens talentos Sara Gomes e Diogo Monteiro protagonizaram o primeiro desfile de moda inserido nestas festividades, que juntou diversas personalidades da freguesia e muitos entusiastas.

Sob a organização da Junta de Freguesia de São Roque, o presidente, Pedro Gomes, destacou a moldura humana presente na noite de ontem e frisou a importância desta iniciativa para desenvolver economicamente e culturalmente a localidade, oferecendo “algo de valor”, como seja a “nossa oferta cultural” ou o “lindo miradouro sobre a cidade do Funchal”.

Divulgar a freguesia e os seus artistas é outro dos objectivos das Noites de São Roque que tem sido palco para vários músicos mostrarem o seu valor.

A noite acabou animada pelo DJ João Canada com sonoridades dos anos 80 e 90.

As Noites de São Roque regressam no próximo fim-de-semana, num cariz mais popular, com músicos da freguesia.