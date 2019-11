‘Um Édipo - o drama ocultado’, de Armando Nascimento Rosa estreia na Sérvia

A peça ‘Um Édipo -- o drama ocultado’, de Armando Nascimento Rosa, estreia no Sábado no Teatro Nacional de Nis, sul da Sérvia, numa encenação do jovem actor e encenador Jug Djordjevic, revelou o dramaturgo à Lusa.

Armando Nascimento explicou que a estreia de ‘Um Édipo’, naquela cidade do sul da Sérvia, se deve sobretudo “ao labor de Tatiana [Manojlovic, a tradutora], porque de outra forma a peça não era conhecida naquele país”.

O dramaturgo nascido em Évora, em 1966, fala da tradutora Tatjana Manojlovic, uma estudiosa sérvia radicada em Portugal há vários anos, doutorada em literatura dramática portuguesa, “que traduziu o texto para servo-croata”, estando a obra editada no país desde 2011.

A área de interesse desta tradutora incide, sobretudo, em obras que dialoguem com o teatro antigo e os mitos gregos, acrescentou, sublinhando que a edição de “Um Édipo -- o drama ocultado” na Sérvia foi igualmente acompanhada de peças de Hélia Correia e Augusto Sobral.

Sobre o encenador, o autor diz conhecê-lo apenas de algumas mensagens trocadas no Facebook.

“É um encenador muito jovem, que terminou a sua formação, também superior, em Artes Cénicas, na Universidade de Belgrado. Percebi que já tem experiência de encenação, que já foi distinguido, por outras encenações que fez” e que também tem trabalhado como actor, afirmou o dramaturgo.

“As únicas informações que tenho sobre esta produção tem sido das mensagens que temos trocado em inglês, através do Facebook”, referiu, mostrando-se, contudo, feliz pela estreia da peça naquela cidade sérvia.

Apesar de não ter a certeza de quem partiu a ideia de encenar a peça, Armando Nascimento Rosa está convencido de que a ideia terá partido do director artístico daquela sala de espectáculos, que o convidou para assistir à estreia.

‘Um Édipo -- o drama ocultado’ estreou-se em Portugal em 2003 no Teatro da Comuna, num projecto pontual com encenação de Miguel Loureiro.

A obra está também editada desde 2006 nos Estados Unidos da América, com o título ‘An Oedipus -- The untold story’. No mesmo ano, foi encenada no Queen Anne Court da Universidade de Greenwich, por Pippa Guard.

“É sinal de que são os textos que fazem a sua viagem própria”, já que sobe à cena pelo interesse que despertou nos criadores sérvios depois de a terem lido, disse o autor.

‘Um Édipo -- o drama ocultado’ parte da tragédia de Sófocles, atribuindo, porém, o comportamendo de Édipo a um “crime sexual cometido por seu pai”.

Laio, o pai de Édipo, terá seduzido o jovem Crísipo, filho de Pélope e da ninfa Axíoque quando, depois de banido de Tebas por Zeto e Anfião, fugiu com Pélope. Na altura, ter-se-á enamorado de Crísipo e tê-lo-à raptado, fazendo com que este se suicidasse de vergonha.

“Dr. Feelgood -- em viagem para Belle Reve”, texto que obteve o Prémio Nacional de Teatro Bernardo Santareno, em 2011, é a outra peça de Armando Nascimento Rosa publicada em Belgrado, desde 2014, também com tradução de Tatjana Manojlovic.

O dramaturgo estará presente na estreia da obra, na cidade natal do imperador Constantino, com o apoio do Instituto Politécnico de Lisboa, em cuja Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) leciona há 21 anos, e do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC).

Armando Nascimento Rosa faz parte do CIAC, estrutura com sede na Universidade do Algarve, com parceria com a ESTC do IPL.