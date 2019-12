O fim-de-semana será animado no Gastrobar do Terreiro, situado na Rua Imperatriz Dona Amélia, no Funchal.

As propostas musicais começam na sexta-feira, 20 de Dezembro, com o DJ Ruben di Souza, entre as 19h e as 21 horas, seguido do espectáculo de música ao vivo com os Salsinhas d’Abalada até bem perto da uma da madrugada.

No sábado, dia 21, as sonoridades musicais estarão a cargo do DJ Vitor Batista, das 19h às 22 horas, e do quarteto Tiago Sena, com música ao vivo a partir das 23 horas.