Teatral comemora esta terça-feira 30 anos de existência

O Teatral - Grupo Teatral de S. Gonçalo comemora amanhã 30 anos de existência. Um grupo fundado a 10 de Dezembro de 1989 no Salão Paroquial de S. Gonçalo, sendo que um dos fundadores, Roberto Costa, está desde a fundação e mantém-se com presidente da direcção, comemorando também amanhã 30 anos de dirigente associativo.

Destes 30 anos, destaca o teatro com dezenas de estreias, uma delas a peça ‘Apanhados no Acto’, o teatro infantil, com o projecto ‘Teatrinhos’, que esteve seis anos em cena, a animação de rua com mimos, cuspidores de fogo e malabaristas.

Para assinalar esta data, o grupo irá realizar um jantar comemorativo, pelas 20 horas, juntando actores, dirigentes, familiares e amigos.