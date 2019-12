‘Tardes com História’ aborda o Natal na voz dos autores madeirenses

O Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira, tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, realizou esta quarta-feira, dia 11 de Dezembro, a última palestra inserida no projecto ‘Tardes com História’.

A oradora e investigadora Graça Alves, abordou em três grandes linhas (tradição, saudade e esperança), a temática do Natal.

Para esta ‘viagem’, Graça Alves apresentou trechos de vários escritores madeirenses, tais como: José António Gonçalves, Florival dos Passos, Irene Lucília Andrade, João Carlos Abreu, Herberto Hélder, destacando na sua palestra, Horácio Bento de Gouveia, que na opinião da investigadora “fez na escrita, o Natal Tradição”.

O projecto ‘Tardes com História’, que teve o seu início em Março deste ano, pretende dar a conhecer alguns dos temas trabalhados, quer pelo CEHA, quer por entidades que têm sido parceiras na construção da História do Atlântico.

Mais de 400 pessoas assistiram às 13 sessões deste projecto, inserido nas comemorações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo.