Sporting vence Braga e soma primeira vitória da época

O Sporting conseguiu hoje o primeiro triunfo da época, ao derrotar em casa o Sporting de Braga, por 2-1, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Depois da goleada sofrida com o Benfica, na Supertaça (5-), e do empate com o Marítimo, no arranque do campeonato (1-1), o Sporting ganhou com golos de Wendel, aos 16 minutos, e Bruno Fernandes, aos 44, enquanto Wilson Eduardo, aos 73, marcou para o Sporting de Braga, que sofreu o primeiro desaire da temporada.

Com quatro pontos, os ‘leões’ instalaram-se no terceiro lugar, em igualdade com o Boavista e a dois pontos de Benfica e Famalicão. O Braga, que tinha iniciado o campeonato com um triunfo sobre o Moreirense (3-1), é oitavo classificado, com três pontos.