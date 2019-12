Soprano Chiara Isotton dá ‘masterclass’ de canto no Conservatório

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira recebe, amanhã, dia 17 de Dezembro, a cantora lírica italiana, Chiara Isotton, que vai orientar uma ‘masterclass’ de canto direccionada a alunos e docentes desta instituição educativa.

A masterclass decorre, entre as 15 e as 18 horas desta terça-feira, no Salão Nobre do Conservatório.

A aula acontece, na sequência de uma parceria entre o Conservatório e a Associação de Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM), que promove um recital exclusivo, na próxima quinta-feira (dia 19), com a presença desta soprano, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Chiara Isotton é uma cantora lírica cuja carreira mundial está em plena ascensão.

No início deste ano, contracenou com nomes como Plácido Domingo, Leo Nucci, Marina Rebeka e Sonya Yoncheva, sob a batuta do conceituado maestro Myung-Whun Chung, em ‘La Traviata’ de Puccini, num dos palcos operáticos mais prestigiados do mundo, a famosa La Scala de Milão, onde a soprano se graduou em 2015.

A sua carreira é intimamente ligada a esta grande casa, para a qual já integrou elencos de várias produções, inclusive uma digressão pelas maiores cidades japonesas.

Presentemente está a estudar com Raina Kabaivanska e recentemente partilhou também o palco com Edita Gruberova num concerto no Teatro alla Scala.

Em Setembro deste ano estreou-se como Tosca no Teatro la Fenice em Veneza.