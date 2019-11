Sofia Escobar e OCM abrilhantam Natal na Calheta

No próximo dia 2 de Dezembro, pelas 21 horas, realiza-se a VI Edição do Concerto de Natal da Orquestra Clássica da Madeira, que contará com a participação especial da solista Sofia Escobar, do Maestro Francisco Loreto e das Ninfas do Atlântico, no Município da Calheta.

O evento terá lugar no Pavilhão do CDR Prazeres e destina-se a toda a população residente no concelho assim como a todos os visitantes. A entrada é gratuita, prevendo-se uma experiência única e memorável.

Esta iniciativa, em parceria com a autarquia local, inaugura o programa de eventos da quadra Natalícia na Calheta.

Serão cerca de duas horas de espectáculo, onde será interpretado e executado um vasto repertório musical, com particular enfoque nos temas natalícios.