Semana Gastronómica de Machico com meia centena de espectáculos e 30 estabelecimentos

Cerca de 30 estabelecimentos (11 restaurantes, 8 bares e 12 associações e outros) e mais de meia centena de espectáculos vão encher os 10 dias da 34.ª Semana Gastronómica de Machico, evento que custa 180 mil euros à autarquia e que começa já amanhã, sexta feira, dia 26 de Julho prolongando-se até o domingo, dia 4 de Agosto.

Na apresentação do evento, ao início da tarde, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco prometeu um evento “gastronómico e cultural” de qualidade, A exemplo de edições anteriores. Assente no mesmo figurino, a ‘Gastronómica de Machico “tem por objectivo “promover a gastronomia tradicional” da Região, em geral, é de Machico, em particular.

Mantém-se a aposta no copo de plástico reutilizável, porque “tem dado bom resultado, reduzindo imenso os resíduos sólidos”, destacou o autarca.

São cabeças de cartaz a banda UHF (actuam amanhã) Toy, Cuca Roseta e Miguel Pires com o Tributo a Elton John.